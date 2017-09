· Recibe Servando trasplante de células madre de cordón umbilical y a la fecha han pasado 11 años de la operación: Limón Flores

Joven originario de Tlaxcala de 14 años de edad relató que hace 11 años fue trasplantando en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con células madres de cordón umbilical al ser diagnosticado con leucemia; tenía dos años de vida. A la fecha goza de excelente salud y realiza sus actividades como cualquier chico de su edad.

En el año de 2005, Servando Hernández tenía dos años de edad e inició tratamiento contra la leucemia, pero sin conseguir resultados que le dieran batalla al padecimiento.

Al no ver mejoría con el tratamiento de quimioterapia, los médicos del IMSS recurrieron al trasplante de células madre, ya que en los menores después de someterse a este procedimiento se hace más resistente el cáncer.

El doctor Alejandro Limón Flores, Jefe del Servicio de Onco Hematología del Hospital de Especialidades “San José” informó que el programa de trasplante de médula ósea de cordón umbilical o células madre lleva 22 años de estar vigente.

“Más de 500 pacientes han sido trasplantados y más de la mitad han podido salvar la vida, siendo Servando uno de ellos. El Hospital de Especialidades es uno de los pioneros en el trasplante de médula ósea a pacientes de diferentes edades y la mayoría de estos han sido casos de éxito”, señaló.

Aseguró que después de trasplantadas las células madre, se puede hablar de un caso de éxito cuando han pasado 10 años, ya que se tiene la certeza que el paciente ha salvado la vida y reintegrado completamente a sus actividades familiares y sociales.

Narró que en el caso de Servando en el mes de julio de 2006, la única donadora compatible era su hermana mayor, sin embargo por complicaciones no se realizó el trasplante.

Ante este panorama complicado para el menor de 2 años, en ese entonces, el Instituto acudió al Banco de Células de Sangre de Cordón Umbilical que tiene el IMSS en la Ciudad de México en el Centro Médico Nacional La Raza.

La madre del menor Obdulia Pérez Flores, recordó que los primeros síntomas que presentó su hijo fueron enfermedades estomacales y gripes, “en un inicio eran cada mes, después cada quince días, luego cada semana, empezó a sentirse sin fuerza, se caía, lo revisaban y nada, fue cuando le diagnosticaron leucemia”, narró.

Ahora con 14 años, Servando Enrique Hernández Pérez comentó no recordar mucho, sin embargo el dolor de las piernas lo recuerda muy bien, el no poder cargar cosas pesadas, “el cambio lo comencé a sentir al paso de los años. Me siento muy bien, sólo tengo que evitar tocar y oler químicos, pero me siento feliz e invito a todos los que estén pasando por alguna enfermedad a que nunca decaiga su fe”.

Actualmente los chequeos sólo deben ser anuales, pero la vida de este joven que cursa el tercero de secundaria, al que le fascinan los robots, con aspiraciones a llegar a ser ingeniero mecatrónico, lleva su vida de manera normal, concluyó el especialista.