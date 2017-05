Dulce Gómez

El titular de la Secretaría de Gobernación Municipal, José Ventura Rodríguez Verdín, aseguró que ya notificó a los 17 presidentes auxiliares sobre la regulación del uso de cohetes en fiestas patronales, pese a que los alcaldes subalternos han dicho lo contrario.

El funcionario municipal destacó que la idea no es prohibir, sino ser “normativos”, es decir regular el uso de pólvora en los festejos de las comunidades.

Rodríguez Verdín acotó que enviará un escrito a los ediles de las 17 juntas auxiliares de Puebla capital, con el propósito de que informen a la población sobre la determinación de reducir el lanzamiento de fuegos pirotécnicos, específicamente en fiestas patronales.

“Sobre este aspecto, hemos ido avanzando y hemos avanzado muy bien con el apoyo de Protección Civil y con el apoyo de personal que labora en juntas auxiliares”, dijo el encargado de la gobernabilidad en la ciudad.

Recordó que en días pasados se reunió con el sacerdote de la iglesia de El Carmen para notificarle la regulación de la pirotecnia y sostuvo que para esta celebración -para el 16 de julio- sólo se lanzará una gruesa de cohetes chifladores.

“Se nos viene la festividad de la virgen de El Carmen, ya se habló con el padre y sólo lanzará una gruesa de cohetes chifladores, cada tres hora un cohetito y con eso es más que suficiente. Entendió muy bien la idea de no tener almacenada la pólvora porque el riesgo es muy alto”, expuso.

Asimismo, puntualizó que lo mismo sucederá en el Barrio de La Luz, donde a pesar de la inconformidad de los mayordomos, el uso de cohetes será menor al usado en años pasados.

“Necios que quieren cinco gruesas de cohetes, pero no porque ya se las bajé a sólo siete cohetitos, son más que suficiente. No debemos de exponer a la ciudadanía”, indicó.