REDACCIÓN.- Televisa lanza “Noche de Buenas”, nueva barra de comedia con cinco producciones diferentes, inicia este lunes 28 de agosto a las 11 de la noche por Las Estrellas.

“Noche de Buenas” estará integrada por “Vecinos”, “40 y 20”, “Mita y Mita”, “Renta Congelada” y el programa que ha causado éxito “Nosotros los Guapos”.

Vecinos (Lunes), es un sitcom con nueva temporada y nuevos personajes, que narran las problemáticas de la convivencia vecinal, tapizada de divertidos enredos y confusos conflictos propiciados por un roomie incómodo, un cineasta incomprendido, vecinas wannabe y un portero impertinente. En esta temporada aparecen dos nuevos personajes: Rocko (esposo de Alejandra) y su pequeño hijo Morris.

Producida por Elías Solorio, Vecinos cuenta con las actuaciones de Mayrín Villanueva, Lalo España, César Bono, Ana Bertha Espín, Darío Ripoll, Pablo Valentín, Macaria, Moisés Suárez, Danny Perea, Said Casab y Markin.

40 y 20 (Martes), producida, escrita y dirigida por Gustavo loza, 40 y 20 narra las aventuras de Paco, un cuarentón divorciado amante de las chavitas y de su hijo Fran, un veinteañero con una debilidad por las cuarentonas. Padre e hijo pasan todos los fines de semana juntos y muy bien acompañados.

40 y 20 es protagonizada por Jorge “Burro” Van Rankin, Mauricio Garza, Michelle Rodríguez y Mónica Huarte.

Mita y mita (Miércoles), producción de Pitipol Ybarra, narra la historia de una pareja que se encuentra en crisis matrimonial. Néstor (Martín Altomaro), sin empleo desde hace varios años, es mantenido por su esposa Olivia (Magali Boysselle), quien harta de la situación le pide el divorcio, pero justo cuando él está a punto de quedarse en la calle, su suerte tiene un afortunado giro que cambia su destino al ganar 200 millones de pesos en la Lotería. Sin embargo, su fortuna no es perfecta, ya que por ley tendrá que compartir su nueva riqueza con su aún esposa Olivia. Néstor no está dispuesto a compartir su suerte con la mujer que detesta con toda el alma, por lo que intentará reconquistar a su esposa y así evitar que el divorcio lo obligue a compartir su fortuna. Para lograr ese objetivo, contará con la ayuda de sus entrañables amigos Silvio (Dino García) y Mariana (Damayanti Quintanar).

Mita y Mita es protagonizada por Martín Altomaro, Magali Boysselle, Dino García, Damayanti Quintanar y Juan Ugarte.

Renta Congelada (Jueves), protagonizada por Paty Manterola, Rodrigo Murray, Juan Diego Covarrubias y Regina Blandón, Renta Congelada es una serie producida por Pedro Ortiz de Pinedo que narra las peripecias de dos parejas totalmente opuestas, que por azares del destino se ven obligadas a vivir bajo el mismo techo. Renta Congelada inicia cuando una pareja de hípsters veganos recién casados, Ana(Regina Blandón) y Fernando (Juan Diego Covarrubias), renta a un precio irrisorio su nueva casa. Sin embargo, su sorpresa será enorme cuando descubren que en esa vivienda ya habita una pareja de cuarentones, Delia (Paty Manterola) y Federico (Rodrigo Murray), quienes aseguran haber firmado el mismo contrato de arrendamiento.

Nosotros lo Guapos (Viernes), es una producción de Guillermo del Bosque, protagonizada por Adrián Uribe, Ariel Miramontes, Carmen Salinas, Manuel “Flaco” Ibáñez y Wendy Braga que narra las aventuras de “El Vítor” (Adrián Uribe) y “Albertano” (Ariel Miramontes) quienes comparten un mismo objetivo: conseguir un lugar dónde vivir y muy a su pesar, buscar un trabajo que les permita sobrevivir y pagar la renta del cuarto que ambos comparten en casa de Doña Cuca (Carmen Salinas).

Cabe señalar que “Noche de Buenas”, es la nueva barra de comedia, inicia lunes 28 de agosto, a las 11 de la noche por Las Estrellas.