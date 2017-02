Por Jesús Lemus/Puebla

El priista Javier López Zavala sentenció que no le preocupa una expulsión del PRI a raíz de la cercanía que tiene en los últimos días con MORENA y con Andrés Manuel López Obrador, pues afirmó no tiene un contrato vitalicio con el instituto tricolor.

Así lo dijo en el encuentro con los medios de comunicación, tras señalar que el viernes pasado fue invitado por integrantes de MORENA nacional a la gira que hizo López Obrador por el estado de Veracruz y que fue evidenciado a través de fotografías que circularon en las redes sociales.

En este sentido, mencionó que jamás buscó a MORENA, por el contrario, sentenció que figuras nacionales, le pidieron reunirse con él para plantearle un proyecto que atienda las demandas ciudadanas.

Consideró que las críticas que recibió en los últimos días por su coqueteo con MORENA y con su dirigente nacional, solamente se trata de un “fuego amigo” que no lo desanimará en su intención de salvar a Puebla en las elecciones de 2018.

“Claro que no (ser expulsado), no he realizado un compromiso con MORENA, pero tampoco estoy divorciado con el PRI, además de que les dejaré en claro algo, tampoco tengo un contrato vitalicio con el Revolucionario Institucional”, puntualizó.

Javier López Zavala mencionó que platicó hace unos días con el dirigente estatal del PRI, Jorge Estefan Chidiac, quien le pidió privilegiar la unidad y apoyar al partido para llegar fortalecidos rumbo a las elecciones de 2018.

Sin embargo, el ex candidato a la gubernatura de Puebla en 2010, sentenció que su postura no cambiará, pues lo más importante es “salvar al estado”, pero jamás especificó si sería bajo las filas del PRI o con MORENA de cara a las votaciones del otro año.