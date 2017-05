Por Jesús Lemus/Puebla

El coordinador de los diputados locales del PAN, Jorge Aguilar Chedraui, opinó que no son los tiempos para realizar destapes políticos, respecto a quien aparecerá en las boletas en las elecciones de 2018 para competir por la gubernatura de Puebla.

Así lo declaró a pregunta expresa respecto al turismo político que realiza el edil de Puebla, Luis Banck Serrato en municipios del territorio poblano y quien ha sido catalogado como el “Plan B” del Partido Acción Nacional para que compita por la gubernatura del estado de Puebla.

En este sentido, el también presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla, reconoció que el alcalde ha realizado un excelente papel al frente del ayuntamiento de Puebla.

Por lo anterior, confió que el edil capitalino continúe realizando un excelente papel en la ciudad de Puebla, donde se privilegian la aplicación de diversas políticas públicas sin que haya tintes electorales.

Sin embargo, al insistirle sobre la posibilidad de que Banck Serrato sea el Plan B del PAN, el líder de la fracción parlamentaria del albiazul, puntualizó que cualquier declaración al respecto sería una simple especulación.

Agregó que todavía faltan varios meses para conocer posturas políticas sobre el proceso electoral 2018, dejando en claro que para finales de año o principios del otro, podrían existir definiciones en lo particular.

“Reitero lo que he dicho y esto aplica para mí y para terceras personas, no es el momento de destapes y estar adelantando candidaturas, hoy estamos en el momento de trabajo de las instituciones. Confío en que el edil continuará privilegiando el trabajo al frente de la ciudad de Puebla”.