Por Jesús Lemus/Puebla

Las cifras oficiales en materia de seguridad, no implican que realmente las cosas funcionen como deberían ser y; por ello, no se debe bajar la guardia ante diversas problemáticas que se registran en el área, declaró el diputado local del PAN, Víctor León Castañeda.

Así lo dijo después de que un grupo de legisladores se reunió este lunes con el titular de la Secretaría General del Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, para conocer estadísticas de este rubro en el territorio poblano.

En este sentido, dijo que el Sistema de Seguridad Nacional detalla que Puebla tiene cifras decentes en el área, aunque destacó que hay cosas que sin duda están preocupando en la entidad poblana, como el robo de hidrocarburo y el reciente asesinato de dos personas en una pozolería de la capital poblana.

Aunado a lo anterior, el también presidente de la comisión de Procuración de Justicia del Poder Legislativo, dijo que la seguridad debe ser un trabajo de los tres niveles de gobierno y no de una sola persona.

En el caso del Congreso del Estado, argumentó, estará coadyuvando en las estrategias de seguridad para lograr que la entidad poblana recupere su tranquilidad en diversas áreas que son de importancia para los poblanos.

“Más que nos convenzan las cifras y vale la pena ser claro, son cifras que el Sistema Nacional de Seguridad refleja en Puebla, pero no con ello, los índices delictivos no se estén desarrollando, desafortunadamente vimos una tragedia donde dos personas perdieron la vida”.