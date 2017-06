Por Patricia Moreno Sánchez

La inseguridad afecta a los niños y niñas en las distintas ciudades de entidad poblana han manifestado los menores que participan en Urban Thinker Kids Lam que se desarrolla dentro del Smart City Congress 2017, afirmó José Antonio Quintana presidente de Coparmex.

Comentó que algunas de las preocupaciones de los niños es que perciben inseguridad, por robos en las calles, en sitios públicos, lo que es un riesgo pata ellos y sus familias.

“No comentan que existe una gran inseguridad, ya no nos dejan salir solos, nos comentan, al referir que sus padres les dicen que la calles y los parques son inseguros”

El representante empresarial agregó que otros temas que preocupan a los niños son la falta de respeto hacia el peatón, al asegurar que los niños no puede atravesar una vialidad solos, por el riesgo de ser atropellados, además no hay espacios para jugar o no están diseñados para los menores.

Explicó que participan 75 niños de 9 escuelas de escuelas públicas y privadas de la capital y zona metropolitana; donde se les invito a que reflexionen sobre qué tipo de ciudades tienen y como pueden cambiarlas. Que sean cocientes sobre la problemática de su ciudad “En este congreso infantil del Smart City , los niños pueden reflexionar sobre la problemática de su ciudad, que les gusta, que no es gusta, que quisieran cambiar como la inseguridad”.

Por ultimo recordó que las propuestas de los niños y niñas se reunieran y se entregaran a las autoridades con la finalidad para que se desarrollen y la voz de los niños tengan eco en la mejora de un entorno de las ciudades.