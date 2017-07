Por Jesús Lemus/Puebla

El área jurídica del gobierno del estado está cayendo en una mala interpretación sobre las condiciones que se establecen para poner los nombres de los sujetos inhabilitados en el registro estatal y nacional de funcionarios sancionados por diversas anomalías, dijo quien fuera presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez.

Así lo dijo para desmentir la versión de Armando López, consejero jurídico del gobierno del estado de Puebla, quien señaló que no hay elementos para evitar que su nombre a través de su cargo como ex alcalde de Puebla, aparezca en la lista negra de funcionarios inhabilitados a raíz de las anomalías que cometió a su cuenta pública 2013.

En este sentido, Rivera Pérez sentenció que el área jurídica de la administración estatal puede revisar el reciente fallo del juez federal que lleva su caso y quien estableció que no puede ponerse su nombre en la lista de funcionarios inhabilitados, hasta desahogar todas las pruebas de la supuesta sanción avalada por el Congreso del Estado, quien lo sancionó con 25 millones de pesos y 12 años para que no vuelva a ocupar un nuevo cargo público.

“Con la sentencia se manifiesta que mi imagen pública, derechos humanos pueden ser vulnerados si la inhabilitación se perfecciona, por ello la suspensión definitiva, y mantener mi imagen pública a salvo, y hoy no estoy inhabilitado. Es un paso determinante en torno a mis derechos políticos y de cara al proceso electoral 2018”.

Insistió que sabe muy bien que se trata de un asunto político y que fueron órdenes de Rafael Moreno Valle el presentar un dictamen con irregularidades para que se diera su inhabilitación.

Es importante destacar que en un plazo de tres meses, se conocerá la sentencia final del juez respecto a la sanción avalada por el Congreso del Estado, respecto a que si hubo las anomalías a la cuenta pública 2013 de Eduardo Rivera Pérez y con ello confirmar si debe quitarse la inhabilitación de 12 años y multa de 25 millones de pesos o se mantiene.