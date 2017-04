Por Jesús Lemus/Puebla

El líder de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jorge Aguilar Chedraui, negó que el Poder Legislativo sea omiso en las pruebas que deben entregarse al juez federal, sobre la inhabilitación de 12 años en contra del ex presidente de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, respecto a su cuenta pública 2013.

Así lo señaló después de las versiones periodísticas que apuntan que el juez federal que lleva el caso de Rivera Pérez, calificara de omiso al Congreso local, porque no se dieron las pruebas solicitadas a través de los sujetos involucrados en el caso del ex alcalde.

En este sentido, el también diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que con base en la estrategia jurídica del Poder Legislativo, de los cuatro involucrados en el caso de Rivera Pérez, solo la Auditoría Superior del Estado (ASE), es quien se decidió por un momento, que entregara las pruebas sobre la cuenta pública del ex munícipe.

Recordó que el 24 de mayo se realizará la audiencia entre el Congreso del Estado y el juez federal, para definir si la inhabilitación de 12 años a la cuenta pública de Rivera Pérez estuvo sustentada o esta se desechará por la falta de elementos.

“No puedo dar más detalles sobre el caso porque es un asunto legal, solo diré que de los 4 sujetos involucrados en la cuenta, se decidió que uno de ellos respondiera el tema y ello fue a través de la Auditoría Superior del Estado”.