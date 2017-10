Por Patricia Moreno Sánchez

En el Sindicato Nacional de Trabajadores de la educación (SNTE) no se venden plazas magisteriales, afirmó Jaime García Roque dirigente se la sección 51 de este gremio magisterial.

Lo anterior en rueda de prensa para aclarar que las plazas magisteriales o cambio de adscripción, no se venden y solo se otorgan bajo el Examen de Oposición que realizan las autoridades educativas estatales y federales.

Agregó que ante esta situación se solicitará al Congreso del Estado que la venta de plazas se tipifique como delito grave.

Agregó que en días pasados se utilizó su nombre para ofrecer plazas magisteriales y lamentablemente se han reportado al menos 25 casos de personas que han sido defraudados con montos que van desde los 30 hasta los 70 mil pesos.

“En el SNTE, no se venden las plazas, sin embargo se utilizó el nombre de su servidos para ofrecer plazas y cambios, categóricamente rechazamos estos señalamientos y condenamos que se medre con las necesidades de los compañeros más necesitados”

Por ultimo invitó a los maestros a no dejarse sorprender por esta gente sin escrúpulos que se aprovecha de la necesidad de trabajo para defraudar con altos montos económicos.