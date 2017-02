Por Jesús Lemus/Puebla

El diputado de Compromiso por Puebla, Germán Jiménez García, sentenció que no hay persecución política en contra del ex presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, quien ha señalado que “se le quiere sacar de la jugada” con las supuestas anomalías cometidas en su ejercicio fiscal 2013.

En su calidad de secretario General de la Comisión Inspectora del Poder Legislativo, indicó que Rivera Pérez solo sataniza su cuenta pública, cuando no existe ninguna sanción en su contra para afirmar que hay una persecución en su contra.

Dijo que hay otros ex presidentes municipales que viven el mismo escenario que Rivera Pérez y no están haciendo escándalos sobre sus cuentas públicas, por el contrario se dedican a transparentar sus anomalías y después de eso se les avala sus ejercicios fiscales.

Germán Jiménez García opinó que no debe satanizarse el papel de la Comisión Inspectora sobre el papel que realiza en la revisión de cuentas públicas, pues rechazó que dicho tema sea utilizado como garrote político para presionar a los sujetos obligados.

“Siempre satanizan a la comisión inspectora y por eso se politiza el tema de las cuentas, Lalo Rivera es un sujeto de revisión, que como cualquier otro tiene los tiempos legales para solventar las observaciones a sus cuentas públicas”.

El diputado de Compromiso por Puebla, consideró que las posturas de Eduardo Rivera Pérez, pueden interpretarse con tintes políticos, a fin de alcanzar una posición en el 2018 cuando habrá elecciones para renovar varios cargos de representación popular.