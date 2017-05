Por Jesús Lemus/Puebla

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, José Ángel Pérez García, minimizó que habitantes de Jolalpan, busquen juicio político en su contra, por según encubrir todas las anomalías que comete el presidente municipal de la región, Antonio Javana García, quien es acusado de malversación de recursos públicos.

En este sentido, el también diputado local de este partido, rechazó que sea el padrino político del edil, quien no ha podido abrir la presidencia municipal desde hace más de un año, a raíz de las anomalías que se viven en la región que representa.

José Ángel Pérez García mencionó que sin importar que el alcalde provenga de las filas de Movimiento Ciudadano, el partido no solapará ninguna irregularidad en caso de que esta sea detectada en sus cuentas públicas.

“Está en el derecho de decir lo que a su interés convenga, no es habitante de Jolalpan, no sabe cómo se comporta la gente, no sé si represente algún partido político, por ahí me dicen que está intentando entrar a Morena. El tema de Jolalpan se debe resolver con los habitantes y regidores y no tengo porqué proteger a ningún presidente municipal”.

Dijo que pese a los señalamientos en contra del edil por malos manejos de los recursos públicos, la Auditoría Superior del Estado (ASE) y que está a cargo de David Villanueva Lomelí, está a punto de sacar en positivo la aprobación de su cuenta pública.

Cabe recordar que durante los casi 70 días que duró el plantón frente al Congreso del Estado, los quejosos acusaron a su edil de desvío de recursos y enriquecimiento ilícito por lo que demandaron la revocación de mandato y que asumiera el cargo el edil suplente de esta demarcación.