Por Jesús Lemus/Puebla

El diputado federal del MORENA, Alejandro Armenta Mier, negó que haya existido desvío de recursos públicos durante su paso como titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el sexenio de Mario Marín Torres y; para demostrar sus dichos, solicitó al Congreso del Estado de Puebla la reapertura de sus cuentas públicas.

Entrevistado en la sede del Poder Legislativo, dijo que si abrirán su ejercicio fiscal, también deben revisarse la del ex gobernador Melquiades Morales Flores, principalmente 2002 cuando se cometió un hoyo financiero de 6 mil 6118 millones de pesos en la Secretaría de Finanzas y Administración y que estuvo encabezada en ese momento por el ex mandatario poblano, Rafael Moreno Valle Rosas.

Consideró que si los diputados locales tienen la voluntad política para reabrir los ejercicios fiscales antes citados, se demostrará quien desvió recursos públicos en las gestiones de Melquiades Morales Flores y Mario Marín Torres.

“Solicito respetuosamente y en estricto apego a la ley del Congreso, sobre todo por la preocupación de varios diputados para que se transparente este tema, les pido a ellos que tomen, los que tienen dudas, esta iniciativa y que la lleven a término para que se abran las cuentas públicas estatales”.

El diputado federal de MORENA y ex militante del PRI, consideró que estos ataques hacia su persona, se derivaron después de la denuncia pública que realizó en contra de Rafael Moreno Valle Rosas, ex gobernador de Puebla, por el saqueo que realizó a los recursos del territorio poblano.

Cabe señalar que su declaración se originó después de que en los últimos días es acusado de desviar recursos públicos, además de vender diversos terrenos con sobre costo, en su paso como titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el sexenio de Mario Marín.