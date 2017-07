Por Jesús Lemus/Puebla

La falta de presupuesto por parte del gobierno del estado provoca que no se implemente la Alerta de Género, pese a que la solicitó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), declaró la diputada local del PVEM, Geraldine González Cervantes.

La legisladora también consideró urgente que la Secretaría General de Gobierno (SGG) también exponga su plan de trabajo para abatir la violencia en contra de las mujeres, tras los diversos feminicidios registrados en el territorio poblano.

Indicó que en la capital poblana se aplicó una buena estrategia para disminuir los índices de violencia hacia este sector de la población a través de promocionales y espectaculares que se anunciaron en su momento.

Sin embargo, dijo que al interior del estado de Puebla, la violencia de género y femincidios persiste, como es el caso de de Coxcatlán donde se asesinaron a 12 mujeres, además de que no hay las políticas públicas para abatir esta situación.

La diputada local del PVEM también reconoció que el nuevo Sistema de Justicia Penal solo vino a perjudicar más las cosas en todo el país, pues ahora se burocratizan las cosas para lograr presentar una denuncia penal o establecer sanciones severas en contra de quienes cometen un delito.

“Los presupuestos no son medidos de tal forma que el sistema judicial tenga todos los elementos para realizar sus pesquisas, no hay manera de hacer las denuncias, el tema se trata de presupuesto que ha provocado la burocracia del sistema, mientras que aquellos planes de prevención no han funcionado en su totalidad, porque no hay cifras reales de hacia dónde hay que movernos”, finalizó.