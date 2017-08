La democracia debe ser un sistema que ofrezca soluciones a las demandas de la población y mejore su calidad de vida, no solo un mecanismo para acceder al poder, afirmó el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Se trata, dijo, de pasar de un sistema electoral a uno que dé soluciones.

Para lograrlo, precisó, se requiere la participación de la sociedad y generar, junto con el gobierno, un círculo virtuoso para el pleno desarrollo de las naciones, y agregó que para alcanzar espacios más justos, prósperos y solidarios es necesario empoderar a la ciudadanía.

Al inaugurar con la representación del Presidente Enrique Peña Nieto, la Décimo Primera Cumbre Hemisférica de Alcaldes, el Secretario Osorio Chong destacó que la buena política se ejerce en un entorno de respeto, apertura e intercambio de experiencias, asumiendo compromisos más allá de las diferencias e implementando acciones coordinadas.

En el Auditorio Gota de Plata de esta ciudad, y acompañado por la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, y la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, señaló que debe hacerse uso de nuevas tecnologías de la información para impulsar nuevas formas de participación y consolidar a la democracia como un espacio de diálogo.

Asumiendo, señaló el encargado de la política interior del país, compromisos y llevando a cabo programas y acciones desde lo local para lograr oportunidades de desarrollo. “Porque lo que no se mide no existe y lo que no se evalúa no se puede mejorar”, refirió.

Por ello, concluyó, se debe pensar y considerar la construcción de políticas públicas responsables desde lo municipal para lograr el avance de la nación.

El presidente del Organismo Mundial de Alcaldes, y alcalde de Johannesburgo, Parks Tau, consideró fundamental construir una agenda municipal fuerte. “Debemos trabajar de manera conjunta estados y municipios para generas mejores condiciones de vida a las futuras generaciones”, subrayó.

En su intervención, el director general de BANOBRAS, Alfredo Vara Alonso, dijo que esta institución financiera seguirá apoyando económicamente y con asesoría técnica a los municipios. Agregó que las alcaldías son la pieza fundamental para el desarrollo del país, porque la cercanía de los gobiernos locales con la población permite identificar necesidades y resolverlas, puntualizó.