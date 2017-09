• El Auditor Superior del Estado dicta conferencia en “The Inaugural Americas Conference of Mayors 2017”

Albuquerque, Nuevo México.- Con el propósito promover el intercambio de ideas y prácticas actuales en el campo de la política pública y la política social, así como el estudio del estado del arte de los gobiernos municipales, se llevó a cabo el foro “The Inaugural Americas Conference of Mayors and Summit 2017”, que convocó y reunió a especialistas de la administración pública, alcaldes de Estados Unidos y México además de académicos de distintas universidades.

En dicho foro estuvieron presentes el Alcalde de la ciudad de Albuquerque, Richard Berry; el Presidente de The Americas Conference of Mayors, Juan de Dios Pineda; el Secretario Ejecutivo de la Asociación Nacional de Alcaldes de México, Adán Larracilla; el Auditor Superior del Estado de Puebla y Presidente de la Academia Mexicana de Derecho Internacional, Capítulo Puebla, David Villanueva; el Presidente de la Cámara Hispana de Comercio de Albuquerque, Ernie C´de Baca; entre otras personalidades.

Además, asistieron alcaldes, síndicos, concejales municipales, funcionarios gubernamentales, así como de profesores, profesionales, investigadores de prestigiadas universidades y de diversos niveles de gobierno, así como a miembros de asociaciones de profesionales y organismos no gubernamentales.

En el Panel sobre Participación Ciudadana y Desigualdad, intervinieron el Presidente de The Americas Conference of Majors, Juan de Dios Pineda; el Director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Nuevo México, Bruce Perlman, el representante del Ayuntamiento de Puebla y el Auditor Superior, David Villanueva. Al dictar su ponencia “La Participación ciudadana en la Rendición de Cuentas como herramienta para reducir la desigualdad”, el Auditor Superior del Estado, afirmó que es necesario impulsar la rendición de cuentas, mediante mecanismos preventivos y correctivos, que de igual forma involucren a los ciudadanos.

Asimismo, manifestó que la Auditoría Puebla se ha dado a la tarea de desarrollar buenas prácticas que fortalezcan la vinculación con los ciudadanos, por lo que en fechas próximas pondrá en marcha la iniciativa denominada Auditoría Social, la cual permitirá reforzar la comunicación entre autoridades y sociedad, así como contribuir al fortalecimiento de los instrumentos de control, evaluación y seguimiento de políticas, programas y la gestión pública.

Con estas acciones el Auditor Superior, David Villanueva, reiteró su compromiso con la transparencia, la honestidad y la rendición de cuentas claras, que genere valor a la sociedad y fortalezca la confianza de los ciudadanos