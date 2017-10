Con el objetivo de impulsar el empoderamiento y la participación de las mujeres en la política, el Comité Directivo Estatal del PAN, a través de la Secretaría de Promoción Política de la Mujer realizó la ponencia denominada “Liderazgo político, rumbo al 2018” a militantes y simpatizantes del municipio de Cuautlancingo, donde la Secretaria General, Martha Erika Alonso remarcó que las panistas poblanas están listas y preparadas para afrontar los retos del 2018.

En este sentido, Alonso Hidalgo hizo un llamado a las asistentes a no bajar la guardia y continuar preparándose de cara a los comicios del próximo año, donde las mujeres tendrán un papel fundamental, por lo que no se dará un paso atrás, una vez que se han alcanzado los objetivos planteados en 2017, con los liderazgos femeninos.

Detalló que ha sido largo el camino que se ha recorrido para lograr una mayor participación femenina en el ámbito político, se han cumplido 64 años del voto femenino y es esa lucha por la igualdad sustantiva la que debe ser ejemplo para las futuras generaciones.

“Hoy por hoy, la mujer no sólo tiene el derecho a ejercer el voto, sino tiene el derecho a participar en política, pero para participar en política debemos estar bien preparadas por lo que esta capacitación es importante no sólo para ustedes, sino también para nosotros, porque estoy segura de que de aquí saldrán excelentes aspirantes a los diferentes puestos de elección popular”, enfatizó.

Finalmente, la Secretaria General se comprometió a continuar emprendiendo este tipo de actividades, mediante las cuales se brinda capacitación en diferentes rubros, ya que esto permitirá legar preparadas ante las elecciones del próximo año, que serán complejas e inéditas, pues se renovarán todos los cargos de elección popular en el Estado y a nivel federal.