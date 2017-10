• Tanto ella como su pareja estaban alcoholizados y drogados cuando riñeron y ella privó de la vida a él.

Odilón Larios Nava.- Enfrenta cargos por homicidio calificado la mujer que mató a su pareja sentimental en un departamento de la colonia Cipreses Mayorazgo en la ciudad de Puebla. La probable homicida de nombre María Elizabeth, Mariely, es hija del conocido actor de telenovelas Tony Bravo. En su cuenta de Facebook ella también se ostenta como actriz: “Actriz en Grupo Televisa”, se lee en su red social.

Este rotativo informó en su edición anterior que la pareja conformada por Mariely, de 44 años de edad, y Vicente Vargas Ramírez, de 51, se conoció en Facebook. Comenzaron una relación, según quedó marcado en esa red social, el 7 de enero del año en curso.

Fuentes policiales consultadas indicaron que la relación que establecieron estas personas avanzó, de tal manera que Vicente decidió dejar Los Ángeles, California, Estado Unidos, donde radicaba y venir a Puebla para vivir con Mariely. Y apenas el jueves 28 de septiembre, la pareja se mudó al departamento ubicado en tercer piso del edificio marcado con el número 9507 de la 25 Sur casi esquina con 95 Poniente.

Apenas llevaban unos días viviendo juntos cuando se suscitó una violenta pelea entre la pareja, en medio de la cual Mariely terminó con la vida de Vicente.

Volviendo a las fuentes, éstas indicaron que la pareja había salido a un antro, donde estuvieron ingiriendo bebidas embriagantes. Regresaron por la madrugada al domicilio y siguieron tomando hasta que se vieron inmersos en una tremenda discusión.

La Fiscalía General del Estado (FGE) en su parte oficial indicó que de acuerdo con las versiones de la mujer, la discusión comenzó cuando Vicente le dijo que la iba a matar y que después violaría a sus hijas, además de que le dijo que él tenía VIH. La dependencia también confirmó que ambos estaban bajo los efectos de la cocaína.

Según reportes policiales la mujer no se entregó a las autoridades por convicción, sino porque quedó encerrada en la casa y no pudo salir. Las fuentes consultadas indicaron que la policía preventiva al llegar debió de forzar la puerta y así se percató que el hombre estaba tendido, tenía múltiples cortadas en el cuerpo – no puñaladas, sino cortes – y un severo golpe en la cabeza, presumiblemente ese le habría causado la muerte.

En el interior del departamento todo estaba revuelto, pues la pareja se lanzó todo lo que tuvo a la mano, vasos, botellas, cuadros, etcétera. Además del hombre, la mujer también presentaba huellas de cortes en los brazos.

Por la noche de este lunes María Elizabeth fue llevada ante el Juez de Control para decretar la legal detención. Según informaron fuentes cercanas a la Fiscalía el delito del que se le acusa es el de homicidio calificado. Se dijo que la defensa alegará una acción en legítima defensa, pero existe el agravante del consumo de alcohol y drogas. La carpeta de investigación de este caso es la 1559/2017/UF04.

Cabe destacar que fuentes policiales confirmaron que la pareja no estaba casada, sólo decidieron irse a vivir juntos después de un breve noviazgo por Facebook.