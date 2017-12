• El hombre la golpeó hasta fracturarle las costillas y la mandíbula, además de que le dejó los ojos morados y le hizo sangrar la oreja.

Odilón Larios Nava.- Tras propinarle brutal golpiza a su esposa, un hombre quedó a disposición de las autoridades, fue la madre de la afectada quien pidió el auxilio al ver que su hija ya no se podía ni sostener de pie. Al llamado acudieron elementos de la policía municipal de Amozoc.

Una mujer era brutalmente golpeada por su pareja sentimental en su domicilio ubicado en Chachapa. La mamá de la mujer tuvo una intervención providencial, pues se percató de que su hija estaba siendo golpeada e ingresó a la casa justo cuando el hombre había tomado un cuchillo, por lo que acudió a auxiliar a su hija al verla vapuleada, sangrando del oído, con los ojos morados y a tal punto que apenas podía ponerse en pie. Pero a la vez que la llevaba a recostarse a escondidas llamó a la policía, los uniformados de Amozoc llegaron en cuestión de minutos y así fue como lograron detener al agresor.

En sus declaraciones Beatriz G. G., de 28 años de edad, quien tiene tres hijos de su anterior pareja, refirió que hace algunos meses comenzó a tener una relación sentimental con Jesús Daniel S. M., de 29 años de edad, quien en ese tiempo la ha golpeado en diversas ocasiones, aunque en ninguna ocasión como la de este jueves por la noche.

La mujer agregó que Jesús Daniel llegó borracho a su casa y ella lo increpó, le dijo que ya no quería nada con él. El ebrio reaccionó violentamente y le dijo que seguramente ya andaba con alguien más y que por eso lo estaba terminando.

Sin más, el hombre comenzó a golpear a la mujer hasta fracturarle la mandíbula, dejarle los ojos morados e inflamados, también le fracturó las costillas, además de causarle sangrado en el oído derecho, esto último le provocó pérdida del equilibrio por lo que la mujer apenas podía mantenerse en pie.

Así fue llevada ante la Fiscalía en donde después de tomarle declaración llegó una ambulancia por ella para trasladarla al Hospital de Traumatología y Ortopedia del Sector Salud.

Por su parte el hombre se encuentra detenido por el delito de violencia familiar y lo que resulte. Se corroboró que se encontraba en segundo estado de intoxicación y durante sus declaraciones no dio ninguna muestra de arrepentimiento por la brutal golpiza que propinó a Beatriz.