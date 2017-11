ING. OSCAR LÓPEZ MORALES

En diversas entrevistas que dio ayer el ex gobernador Rafael Moreno Valle destaca la que se difundió en redes con Oscar Mario Beteta a través de ADN40 y donde asegura, que de presentarse una imposición de candidatos para el Frente Ciudadano, él no servirá de patiño para validar algo que ya estaba acordado.

Y entonces la siguiente pregunta y hasta interpretación es: ¿ya está amarrado que Ricardo Anaya vaya con la candidatura a la Presidencia de la República y Alejandra Barrales a la jefatura del gobierno capitalino como es que se dijo desde el inicio?

Si es así, pues en efecto Moreno Valle nada tiene qué hacer ahí y tal vez por eso ya tiene a su “avanzada” de los autodenominados senadores rebeldes con Javier Lozano a la cabeza, con el que parece el inminente candidato del PRI José Antonio Meade.

Falta poco para las definiciones y parece que volveremos a ver a Moreno Valle y a todo su equipo, de lleno en las elecciones del próximo año

Durante su recorrido por el país para recabar las más de 800 mil firmas que exige la ley para que pueda ser postulada como candidata independiente a la Presidencia de la República, en Monterrey Margarita Zavala protagonizó un video que se hizo viral debido a lo que calificaron como poco tolerante, pues se trataba de una pareja homosexual con sus dos hijas.

La verdad es que pareciera una trampa que le tendieron y cayó en ella al negarse que le tomaran video sobre la plática y lo que las mujeres le preguntaban, pero sobre todo, lo que ella les respondía, lo que no sabremos pues ella dijo que no le grabaran porque “eso era distinto”.

Y sí que fue distinto pero es una realidad que hoy por hoy se vive en nuestro país y en varias ciudades, por lo que, si quiere ser candidata y luego presidenta, seguro es que primero tendrá que estar consciente de que no todos piensan igual que ella y su familia.

Y así pareció entenderlo pues luego publicó el siguiente tuit:

Margarita Zavala @Mzavalagc El video difundido no refleja el tono de la plática que tuve con Jennifer y Nadia. Fue un diálogo honesto y respetuoso, la diversidad enriquece a todos. Sin duda debí aceptar que se grabara.