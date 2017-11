Por Jesús Lemus/Puebla

MORENA seguirá trabajando para garantizar la unidad en la designación del resto de coordinadores organizacionales que faltan para el estado de Puebla, declaró el presiente del Comité Directivo Estatal (CDE) del instituto político, Gabriel Biestro Medinilla.

Así lo dijo después de que la noche de este jueves, se confirmó que los ex priistas Alejandro Armenta Mier y Nancy de la Sierra, son los coordinadores organizacionales primera y segunda fórmula en Puebla; es decir, el primer paso para ser candidatos a senadores de la República.

En este sentido, señaló que el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, aún no define cuándo aplicará las encuestas internas para definir a los coordinadores organizacionales para los distritos locales, federales y municipales del territorio poblano.

Biestro Medinilla enfatizó que MORENA tiene la obligación de trabajar con los militantes del partido, para garantizar que se elegirán a los mejores perfiles para las posiciones de coordinadores organizacionales rumbo a las elecciones 2018 y quienes tendrán la obligación de fortalecer la estructura para ganar las votaciones del año siguiente.

El dirigente estatal de MORENA, Gabriel Biestro Medinilla, enfatizó que el hecho de ser coordinadores organizacionales, no necesariamente significa que sean candidatos a un cargo público, toda vez que se realizarán en su momento asambleas para elegir a los abanderados a un cargo público en 2018.