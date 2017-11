Jesús Lemus/@chucho_lemus1

Una de las ventajas de MORENA para 2018 es que sabe reconocer el capital político de personajes externos para que apoyen el proyecto de trabajo que impulsa el instituto político en la renovación de los diversos cargos de representación popular, declaró el senador Miguel Barbosa Huerta.

Lo anterior, después de que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de MORENA, designó Alejandro Armenta Mier y Nancy de la Sierra como coordinadores organizacionales primera y segunda fórmula del partido; es decir, la ante sala para ser candidatos al senado de la República en 2018.

En este sentido, Barbosa Huerta y quien militó en el PRD, dijo que el virtual candidato de MORENA a la Presidencia de México, hizo una alianza con los ciudadanos y no con los partidos políticos para ganar los diversos cargos de representación popular que estarán en disputa en la siguiente campaña electoral.

Consideró que al interior de MORENA se podrían vivir algunos escenarios de inconformidad por los mecanismos en que se eligen a los diversos coordinadores organizacionales, pero al final del día, la militancia del instituto político se estará sumando a la causa que se tiene para acabar con el actual sistema político que rige el país.

“La coalición que hizo López Obrador fue con los ciudadanos y no con los partidos políticos, con procedimientos que provocan reacciones, pero que al final la campaña crecerá en favor de los poblanos y de los mexicanos rumbo al 2018″, sentenció.

En su caso particular, señaló que después de algunas semanas de su nombramiento como coordinador estatal de MORENA -virtual candidatura a la gubernatura de Puebla-, la militancia del instituto político de izquierda se suma para construir una plataforma de trabajo que realmente atienda las demandas sociales.