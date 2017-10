Por Jesús Lemus/Puebla

Al denunciar que el Comité Directivo Estatal (CDE) de MORENA no acepta desde hace un año su afiliación al partido, el edil de Cholula, José Juan Espinosa Torres, pidió al ex rector de la UDLAP, Enrique Cárdenas, recapacitar sobre sus opiniones sobre esta fuerza política, toda vez que sería un buen candidato a la presidencia municipal de Puebla en 2018.

Dijo que si bien Cárdenas Sánchez no logró la virtual candidatura de MORENA a la gubernatura de Puebla en 2018 a través de la figura de coordinador de organización, sin duda tiene buenos números que podría beneficiarlo para lograr la nominación del partido a la alcaldía de Puebla o en su caso para buscar la presidencia municipal de Cholula.

Espinosa Torres consideró que Cárdenas Sánchez no debe minimizar la demanda de los poblanos que exigen un cambio de vida y una mejor aplicación de las políticas públicas a través de las redes sociales.

“Tiene todo para ser candidato a la presidencia municipal de Puebla o también en su momento podría ser un buen candidato a la alcaldía de San Pedro Cholula, tiene las condiciones para ser un contrapeso real al actual sistema de gobierno y confío en que Enrique Cárdenas reflexione lo que exigen los poblanos y que buscan un cambio”.

Sobre el perfil de Miguel Barbosa Huerta para la candidatura a la gubernatura de Puebla, el alcalde de Cholula señaló que el senador tiene una trayectoria importante, permitiéndole que haya alcanzado la virtual nominación para 2018 a través de la figura de coordinador organizacional.

Sobre su afiliación a MORENA, condenó que no haya comunicación con el dirigente estatal, Gabriel Biestro, quien al parecer se ha negado a tramitar su solicitud de afiliación y ello se puede corroborar en el Instituto Nacional Electoral (INE), donde no existe una petición para pertenecer a esta fuerza política, pese a que la misma se tramitó en su momento.