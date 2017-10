Por Jesús Lemus/Puebla

En MORENA no se permitirá que se ocupe el nombre de Marco Alonso Aco Cortes como chivo expiatorio para esclarecer el asesinato del edil de Huitzilan de Serdán, Manuel Hernández Pasión, sentenció el dirigente estatal del partido Gabriel Biestro Medinilla.

En el encuentro con los medios de comunicación, el presidente estatal del instituto político y un grupo de militantes -donde estuvo presente Aco Cortés- condenó que Antorcha Campesina a través de Juan Celis Aguirre, se quiera culpabilizar al militante de MORENA del asesinato del edil de Huitzilan.

Añadió que el lunes se presentará un escrito ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para solicitar se convoque a Marco Alonso Aco Cortés a una audiencia para que declare sobre estos hechos y se le deslinde de cualquier responsabilidad.

Por su parte, el militante de MORENA y que fue acusado por Antorcha Campesina, dijo que sí teme por su vida, una vez que dicha agrupación se ha caracterizado “por matar a mucha gente en diversas partes del país”.

Aclaró que después del asesinato del alcalde de Huitzilan de Serdán, su esposa recibió una llamada donde “le dijeron que le tenían una sorpresita”, situación por la cual colgó el teléfono y por la siguientes horas -según Aco Cortés- su conyugue vivió con un fuerte miedo.

“Temo por mi vida y responsabilizó a Juan Manuel Celis Aguirre quién me señaló de manera directa, ellos se han caracterizado por matar a mucha gente y llegaron a Huitzilan a sangre y fuego y no es metáfora, en el transcurso de este tiempo han sido asesinados varios presidentes municipales y sabemos cómo se las gastan, temo por mi vida y tengo confianza en muchos ciudadanos de Morena que me han dado muestras de apoyo y han sido solidarios”, finalizó.