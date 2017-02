Por Jesús Lemus

El ex candidato al gobierno de Puebla por las filas de MORENA, Abraham Quiroz Palacios, condenó que el partido abra las puertas aquellos políticos que solamente han vivido del sistema, sin aportar nada para mejorar las condiciones de vida de los poblanos.

En el encuentro con medios de comunicación, consideró urgente que la dirigencia estatal a cargo de Gabriel Biestro, explique por qué está permitiendo la llegada de “advenedizos” que no aportarán nada al movimiento promovido por Andrés Manuel López Obrador.

Desde el punto de vista de Quiroz Palacios, personajes como Fernando Manzanilla Prieto, Manuel Bartlett Díaz, José Juan Espinosa Torres y Rosa Márquez, no son bien vistos por la militancia de MORENA.

En el caso particular del priista Javier López Zavala quien tiene su intención de afiliarse a MORENA, el ex candidato al gobierno estatal en 2016, evidenció que la tiene difícil luego de que persiguió hasta Veracruz Andrés Manuel López Obrador para tener unos minutos de diálogo con él.

Señaló que el crecimiento y el buen posicionamiento de MORENA, hace atractivo el proyecto para quienes siempre vivieron del sistema; por lo tanto, se están acercando para buscar una candidatura rumbo al 2018.

“Que expliquen con toda claridad cómo es que llegaron estos personajes a ocupar el templete, quién los invitó, quiénes les abrieron las puertas, en qué situación se encuentran si son militantes de Morena y por qué están compartiendo ahora sin explicación alguna o con una explicación convincente por qué están ellos ahí”.