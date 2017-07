Por Jesús Lemus/Puebla

MORENA no se dejará presionar por los personajes cercanos al partido y que tienen el interés de competir por un cargo de representación popular en las votaciones de 2018, declaró el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del instituto político, Gabriel Biestro Medinilla.

Así lo dijo en entrevista telefónica, luego de que el senador, Miguel Barbosa Huerta y el diputado federal de MORENA, Rodrigo Abdala Dartigues, reconocieron su interés de ser candidatos del partido a la gubernatura poblana.

En este sentido, el dirigente estatal señaló que es respetable cualquier aspiración para el 2018, pero indicó que la fuerza política creada por Andrés Manuel López Obrador, no está enfocada en la designación de candidatos.

Asimismo, reconoció que en el caso de Barbosa Huerta, no necesariamente debe ser militante de MORENA para competir por una candidatura, pues indicó que los estatutos establecen que hasta el 50 por ciento de las nominaciones serán para ciudadanos.

Por el contrario, puntualizó que están trabajando en reforzar la estructura política de MORENA en el estado de Puebla, para demostrar que tienen el músculo político para alcanzar la victoria en los diversos cargos de representación popular.

Señaló que este domingo se realizará el Consejo Estatal de MORENA, el cual servirá para establecer que el partido está concentrado en los trabajos internos y no en la definición de las candidaturas.

Puntualizó que todavía ni se tiene el bosquejo de cómo se elegirán los abanderados a los cargos de representación popular, aunque sí dejó en claro que serán los militantes de MORENA los que elijan a los perfiles idóneos para aparecer en las boletas.