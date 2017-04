Por Jesús Lemus/Puebla

Miguel Barbosa Huerta tiene las puertas abiertas de MORENA por si decide afiliarse, pero el hecho de su posible llegada al instituto político, no significa que se hará una alianza de cara a las elecciones de 2018 con la estructura que todavía tiene dentro del PRD.

Así lo indicó el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) de MORENA, Gabriel Biestro, luego de conocer que este lunes, el senador Miguel Barbosa Huerta, formalizó su salida del PRD tras 23 años de militancia.

Indicó que MORENA no será una agencia de candidaturas a favor de políticos que vengan de otros partidos políticos, como sería el de Barbosa Huerta quien ya no pertenece más al Sol Azteca.

Incluso, el líder de MORENA dijo que dentro del PRD, hay cuadros valiosos que deberían estar afiliados al partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, caso concreto de su homóloga Socorro Quezada Tiempo.

Mencionó que en diversos momentos se ha invitado a Quezada Tiempo a sumarse a las filas del MORENA, pero ha decidido no hacerlo, al asegurar que no dejará en manos ajenas al PRD para que este sea prostituido rumbo al 2018.

Gabriel Biestro Medinilla también enfatizó que MORENA no ve alianzas con partidos de izquierda en Puebla, toda vez que el PT, Movimiento Ciudadano y PRD, se han prostituido con el PAN en diversos procesos electorales, a fin de aparecer a través de sus candidatos en las boletas electorales.

“MORENA está abierto para todas las personas que deseen colaborar con el cambio, pero ello no significa que MORENA sea una agencia de candidaturas para personajes externos. En el partido seguimos con la dinámica de cero alianzas con partidos de izquierda”.