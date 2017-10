*La competidora de la ASPABUAP subió al podio en los 50 metros mariposa.

*Luis Edmundo a la espera de resultados oficiales, podría ganar dos medallas de oro.

En una intensa jornada inaugural de los Juegos Deportivos y Recreativos de los Trabajadores 2017, que se realizan en Oaxtepec, Morelos, los atletas de la Asociación Sindical de Personal Académico de la BUAP (ASPABUAP), inició la cosecha de medallas con la presea de bronce que ganó Mónica Cristal Aguayo Calixto, al subirse a podio en la prueba de los 50 metros mariposa, categoría libre.

Tras una complicada calificación, la sirena de la ASPABUAP tuvo una dura batalla en la alberca y al final se quedó con el metal de bronce, siendo superada solo por las competidoras del Estado de México.

Por su parte Luis Edmundo López Aguilar, brilló en sus heats eliminatorios, por lo que en la final era uno de los favoritos para pintarse de oro en las pruebas de 50 metros mariposa y pecho. El tritón no decepcionó y compitió de tú a tú en la alberca del complejo deportivo Dorados de Oaxtepec.

Ahora Luis Edmundo está a la espera de resultados oficiales y podría subir a los más alto del podio, ya que algunos competidores participaron bajo protesta, pues son Federados.

En tanto que, una de las sorpresas del primer día de actividades, fue el representativo de baloncesto master varonil, al apuntarse una contundente victoria por 68-16 ante Yucatán.

Prácticamente los representantes de la ASPABUAP tuvieron un día de campo, pues el rival no generó mayor peligro y se llevaron los cuatro periodos: 17-04, 18-08, 20-04 y 13-00.

Mientras que, desafortunado arranque tuvo el equipo de basquetbol de la categoría libre varonil, al caer por un apretado marcador 62-66 con su similar de Sonora.

El partido inició con gran ritmo, destacando el poder a la ofensiva de ambas quintetas, por lo que el primer cuarto terminó 14-12 a favor de la ASPABUAP.

Los norteños tuvieron una importante reacción, ganando rebotes y siendo efectivos en sus encestes, para darle vuelta al marcador 29-23.

Ambos representativos protagonizaron emocionante tercer periodo, mostrando todo su poderío en la duela, para el 43-39

Todo se definiría en el cuarto periodo, pero a pesar de la reacción del conjunto poblano, no le alcanzó y terminó cayendo 66-62.

El Voleibol Varonil también inició con el pie izquierdo al caer en dos sets 25-23 y 25-15 con el Estado de México.