Por Jesús Lemus/Puebla

Dejar fuera la Consulta a la Base como método de selección de candidato al gobierno estatal, garantizará unidad y evitará que exista desbandada de militantes, consideró el priista, Javier López Zavala.

Así lo declaró tras la Asamblea Nacional que realizó este fin de semana el Partido Revolucionario Institucional, para avalar la modificación de los estatutos y que se caracterizan por abrir a los ciudadanos sin la necesidad de ser militantes, la posibilidad de ser candidatos a un cargo público en 2018.

En este sentido, López Zavala puntualizó que la consulta a la base era un método establecido dentro del PRI, pero consideró que dicho mecanismo podría provocar división entre la militancia ante la falta de acuerdos entre quienes buscarían la posición a Casa Puebla.

Sin embargo, consideró que la consulta a la base y que tomó auge por parte del sub secretario de la SEDATU, Juan Carlos Lastiri Quirós a raíz de conseguir sus 500 mil firmas para pedir al PRI nacional que sea el método para elegir al candidato a gobernador, le sirvió para conocer un poco más el estado de Puebla.

Sobre que método sería el más idóneo para elegir a los candidatos el otro año y que no incluye a la Consulta a la Base, López Zavala aclaró que no importa el mecanismo “pues al son que le pagan, baila”.

Asimismo, rechazó que la modificación a ciertos estatutos del PRI para abrir a los ciudadanos posibles candidaturas, no tiene ningún mensaje político para beneficiar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, para que se convierta en el abanderado a la Presidencia de México en 2018.

“Los cambios a los estatutos no representan ningún cheque en blanco para determinado personaje, los cambios no tienen ningún cambio y solo son para fortalecer mas al PRI rumbo a las elecciones del otro año cuando se renovarán diversos cargos públicos”, mencionó.