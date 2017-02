Por Patricia Moreno Sánchez

La iglesia católica pide que en este Miércoles de Ceniza con lo cual da inicio la Cuaresma, nos conduzcamos con misericordia hacia nuestros semejantes, sobre todo para aquellos que viven en situaciones críticas de pobreza.

Monseñor Felipe Pozos Lorenzini Obispo Auxiliar de Puebla refirió que no tendría sentido tomar la ceniza si no tenemos misericordia para con los hermanos necesitados. Refirió que no podemos permanecer indiferentes, al mencionar que se ha declarado que en el municipio de Puebla se registra un millón 700 mil personas de las cuales 600 mil son pobres, de estos 250 mil viven una crisis alimentaria

“Usted saben que la Cruz tiene dos leños, el leño horizontal y el leño vertical, el leño vertical nos lleva hacia Dios, pero si me relación es auténtica con Dios, debo salir al encuentro con el hermano necesitado. No tendría sentido tonar el signo de la ceniza si no hay encuentro con nuestros hermanos, la ceniza me hace ver que soy pasajero y que un día todo se va a terminar” refirió Pozos Lorenzini.

Lo anterior en rueda de prensa, en representación de Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, Arzobispo de Puebla, al tiempo de dar a conocer que el próximo miércoles 1 de marzo, la iglesia católica inicia la Cuaresma tiempo de oración, de penitencia y ayuno.

Especificó que son 40 días que la iglesia marca para la conversión del corazón y prepararnos para la Semana Santa, periodo que conmemora la Pasión y Muerte de Jesucristo.

La imposición de la ceniza es una costumbre que nos recuerda que algún día moriremos y que nuestro cuerpo se convertirá en polvo. Este signo muestra que la vida material en la Tierra se termina, en cambio todo el bien que reciba nuestra alma nos servirá para la eternidad.

” Ya que al final de nuestra vida solo nos llevaremos lo que habremos hecho por Dios y por nuestros hermanos”, refirió Monseñor.

Recordó que la ceniza que se impone en la frente de los católicos cada Miércoles de Ceniza, se obtienen de las palmas usadas del Domingo de Ramos del año anterior.

Por último agregó que Monseñor Víctor Sánchez Espinosa Arzobispo de Puebla pese a estar delicado aun de salud, presidirá la celebración del Miércoles de Ceniza en Catedral a las 9 horas.