• Entre las universidades participantes estuvieron la UPAEP, Ibero, UDLAP, BUAP, ITESM, Anáhuac, entre otras

Por Diego Armando Cuautle

Ante el incremento en el número de feminicidios e inseguridad en la entidad poblana, miles de universitarios entre académicos, alumnos, directivos, además de sociedad en general realizaron una marcha para exigir a las autoridades justicia y paz, esto también a días del feminicidio de Mara Fernanda Castilla, estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).

Dicha movilización que fue convocada a través de las distintas redes sociales y encabezada por los principales rectores de las universidades particulares más importantes der Puebla como la Universidad Iberoamericana, Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Universidad Anáhuac, Universidad Anáhuac, UPAEP, Universidad Madero (UMAD), entre otras.

Fue alrededor de las 12:00 horas que poco a poco que la comunidad universitaria comenzó a congregarse en el edificio principal de la casa de estudios ubicada en la colonia Santiago donde Mara Fenarda cursaba sus estudios universitarios para después iniciar el recorrido planeado el cual tenía como destino el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla.

Con playeras blancas, algunos con una rosa en mano y fotografías de la joven universitaria, cartulinas que exigían alto a los feminicidios en Puebla, algunos otros letreros y lonas con leyendas de “Ni Una Menos”, “Justicia para Mara”, Todos Somos Mara” y demás quienes se unían al clamor de justicia.

Cabe señalar que he dicho contingente que poco a poco avanzaba hacia el destino indicado se no solo se podía ver a los universitarios sino a integrantes de la sociedad en general y algunos otros familiares de quienes han sido víctimas de feminicidios en Puebla y que ha decir de ellos ha quedado impunes.

Después de algunos minutos de recorrido el cual fue trazado por Avenida Juárez, Paseo Bravo y Avenida reforma, los más de 7 mil asistentes arribaron a la plancha principal del zócalo capitalino para dar inició con un breve programa el cual era encabezado por los rectores de la UPAEP, Emilio José Baños Ardavín y de la Ibero, Fernando Fernández Font.

Tras una breve bienvenida, Fernández Font tomó el micrófono dijo que el dolor por la muerte de Mara Fernanda es muy grande y no se quita y a su vez, dijo, asesino ha sido fruto de esta misma sociedad, esta misma sociedad es la que está creando eso por la división social, la justicia, la pobreza, no podemos lavarnos las manos y decir nosotros somos los buenos, los malos están allá, es la misma sociedad”.

Durante su breve discurso, agregó que “hemos visto que lo que hoy ha puesto el gobierno como respuesta no ha funcionado” por lo que hizo un llamado a las autoridades a que hablen con la verdad, que no disimulen, que rompan cualquier pacto con el crimen organizado”.

“Sabemos que lo que hoy estamos viviendo es herencia del pasado y ahora tratamos de responder a la situación y ya nos desbordó… las autoridades de ser cómplices de la ola de violencia que se vive actualmente”, dijo antes de despedirse de los miles de jóvenes presentes.

Posteriormente, Emilio José Baños Ardavín de UPAEP subrayó que no podemos permitir que la violencia se normalice, “no nos podemos acostumbrar; queremos exigir al primer responsable de procurar la justicia y la paz, que es el gobierno y nuestras autoridades, queremos exigirles que sean sensibles a la realidad que viven los ciudadanos de a pie y especialmente aquellos que están relegados del desarrollo”.

Agregó que la seguridad no ha sido prioridad de nuestros gobiernos y el sistema de procuración de justicia se ha abandonado, por eso hoy queremos pedir al gobierno federal.

En este sentido, ante el incremento de los feminicidios en Puebla los cuales han rebasado incluso el numero registrado el año pasado y la violencia de género, hizo un enérgico llamado a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que se reconsidere la declaratoria de Alerta de Género en Puebla.

Además propuesto que las autoridades revisen a fondo la responsabilidad de la empresa Cabify en el caso, revisar las concesiones en el servicio de transporte público y privado, y que se invierta más en seguridad y en la formación de Ministerios Públicos.

“Queremos exigirles que sean sensibles a la realidad que viven los ciudadanos de a pie y especialmente la que viven aquellos que están relegados del desarrollo”, finalizó no sin antes decir que los jóvenes son el presente y que por ellos se deben brindar los recursos suficientes para su desarrollo que serpa que potencialice a nuestra sociedad.

Después de los discursos, estudiantes de varias instituciones educativas tomaron el micrófono para exigir justicia ante los asesinatos de mujeres, posteriormente los presentes entonaron el himno nacional mexicano como símbolo de unión y de esperanza de quienes quien un mejor país.