Dulce Gómez

Más de 5 mil personas marcharon del Paseo Bravo hacia el zócalo capitalino en protesta al gasolinazo impulsado por el Gobierno de la República y que entró en vigor el 1 de enero pasado.

Al grito de ¡Enrique Peña te queremos fuera!, alrededor de las 10:14 horas del sábado miles de poblanos inconformes protestaron por el alza del combustible y otros energéticos, entre ellos el gas y la electricidad.

La gente mostró cartulinas con diversas leyendas, entre las que destacan “Fuera Peña”, “Estoy en contra de las Reformas Estructurales”, El que no se mueve no escucha el ruido de sus cadenas”, Recuperar el dinero robado”, entre otras.

Al contingente se unieron pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto del Seguro Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSTE), incluso algunos políticos, entre ellos los regidor por el Partido del Trabajo (PT) y Partido Revolucionario Institucional (PRI), Zaferino Martínez Rodríguez e Iván Galindo Castillejos, respectivamente, además del ex regidor de izquierda, David Méndez Márquez.

Al llegar al primer cuadro de la ciudad, el grupo de inconformes se apostó frente al Palacio Municipal, ahí un hombre de la tercera edad exigió a un policía estar del lado del pueblo y unirse a la lucha social.

Sin embargo, el elemento de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM) que en ese momento resguardaba el primer cuadro de la ciudad evitó respuesta alguna, incluso se negó responderle el saludo al manifestante.

En tanto, entre arengas los ahí reunidos externaron su inconformidad al alza de la gasolina que actualmente está en 16.59 Magna y 18.36 Premium, y en todo momento exigieron la renuncia del presidente de México.

Asimismo, mostraron fotografías de los políticos a los que calificaron como “traidores a la patria”: los panistas Javier Lozano Alarcón, Genoveva Huerta Villegas y Néstor Gordillo Castillo, así como de los priistas Lucero Saldaña Pérez y Blanca Alcalá Ruiz, por mencionar algunos.

También, el contingente aseguró que los saqueos a tiendas de autoservicio registrados el pasado jueves fueron orquestados por el Gobierno Federal y pidieron a la población no robar al mismo pueblo. Además, en repetidas ocasiones entonaron el Himno Nacional Mexicano.