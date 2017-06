Por Jesús Lemus/Puebla

El diputado local del PAN, Pablo Montiel Solana, calificó de “mezquina” la intención de su dirigente estatal, Jesús Giles Carmona, quien busca una consulta abierta el método para elegir a los candidatos que podrían competir por un cargo de representación popular en las elecciones de 2018.

Cabe recordar que el líder estatal de esta fuerza política puntualizó que una consulta a la base es la mejor forma de elegir a los abanderados, pues una selección directa de un candidato, refleja que no siempre se toma la mejor decisión sobre quienes buscan un cargo público.

En este sentido, mencionó que los panistas que simpatizan con el morenovallismo, no les conviene que sea una designación directa la forma para elegir al candidato que competirá por la Presidencia de México en 2018.

Con lo anterior, Montiel Solana sentenció que Jesús Giles Carmona solo protege sus derechos personales y de grupo, en lugar de atender las demandas de los militantes que tienen un mejor panorama de lo que se vive en el estado de Puebla.

“En Puebla ha habido procesos de designación unilateral que en otros momentos no se ha cuestionado y hoy que la designación aparentemente no le convendría a sus propios intereses entonces está en contra de la designación. Me parece muy mezquino y el presidente debería velar por los intereses de partido y no los de grupo, insisto, hoy el que designa no soy yo entonces estoy en contra”.

Por último, enfatizó que Giles Carmona debe enfocarse en promocionar el proceso de refrendo y actualización de datos para garantizar que el PAN tendrá un padrón confiable de militantes y dejar el tema de las designaciones de candidatos para cuando inicie el proceso electoral.