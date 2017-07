Por Jesús Lemus/Puebla

México va por el camino equivocado y necesita cambiar el rumbo del país para obtener resultados diferentes, sentenció el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, tras cerrar en la entidad poblana su gira de trabajo para presentar su libro titulado “La Fuerza del Cambio”.

Lo anterior se registró en el Auditorio de la Reforma, donde llegaron diversos actores de la clase política poblana y quienes empezaron a gritar ¡Rafa presidente! Por las aspiraciones que tiene para alcanzar la candidatura del PAN a la presidencia de México en 2018.

Acompañado de su esposa, Martha Erika Alonso Hidalgo, el ex mandatario poblano indicó que su libro reconstruye todas sus experiencias a raíz de los diversos cargos públicos que ha desempeñado en la administración pública y a través de puestos de elección popular.

En este sentido, el ex mandatario poblano condenó que la planeación en diversas políticas públicas se haga de forma central, ya que estas se elaboraron desde un escritorio y sin tomar en cuenta las necesidades de las regiones del país.

Por lo anterior, dijo que como mandatario de Puebla se enfrentó a una gran problemática y que consistió en que los recursos federales eran “camisas de fuerza”, ya que no podrían utilizarse para otras prioridades que urgen en diversos municipios.

Destacó que los recursos federales deben tener sus reglas de operación, pero estas tienen que ser un traje a la medida para lograr que los estados del país y municipios, tengan el crecimiento que requieren en la actualidad.

“La planeación se hace a nivel central y pareciera que la elaboran en un escritorio en la capital del país, sin tomar en cuenta la realidad de las regiones, es imposible igualar el Producto Interno Bruto de cada estado de la República”, mencionó.

Asimismo, el ex gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, sentenció que no importa la condición social o género, ya que todos los ciudadanos tienen algo que aportar a la transformación del país.

Consideró que no importa la forma en que se logra el cambio para México, sino lo que de interesar es la unión de todos los sectores para lograr mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos.

Y para lograr un cambio, dijo, los gobiernos están obligados apostarle a la educación con calidad, toda vez que es la mejor oportunidad en el futuro para lograr un desarrollo social, tal y como ocurrió en Puebla durante su mandato constitucional.

“Demostramos que el cambio es posible, demostramos que el cambio no necesariamente es destino (…) La Fuerza del cambio está en cada uno de nosotros, no importa la edad, el género o condición social, todos tenemos algo que aportar a favor del país”, enfatizó.

Cabe señalar que algunos estados visitados por Rafael Moreno Valle Rosas para presentar su libro La Fuerza del Cambio fueron: San Luis Potosí, Campeche, Tamaulipas, Veracruz, Tlaxcala, Estado de México, Nayarit, Chiapas, Morelos, Querétaro, Hidalgo, Puebla, entre otros.

Al evento realizado en el Auditorio de la Reforma, asistieron diputados locales y federales de diversas fuerzas políticas, así como el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, Jesús Giles Carmona, además del gobernador del estado y su esposa, Antonio Gali Fayad y Dinorah López de Gali, respectivamente y funcionarios estatales que trabajaron en la pasada administración estatal.