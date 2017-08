Por Patricia Moreno Sánchez

México está en desventaja para la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) considero Juan Pablo López Calva, vicepresidente de la Red Mexicana de Franquicias.

En rueda de prensa, expuso que el grupo de negociadores del gobierno mexicano, no haya presentado los planteamientos a tratar en esta renegociación del TLCAN con Estados Unidos y Canadá.

Explicó que se dice que por estrategia no se dio a conocer las propuestas para implementar e este nuevo proceso de negociación.

“El gobierno de Estados Unidos ha sido muy claro en lo que pretende en esta renegociación, pero el gobierno mexicano, no ha dicho que pretende, que quiere ganar”

El empresario consideró que esta postura del gobierno que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, es preocupante para el sector empresarial, por lo que esperan que se logre un buen acuerdo que beneficie a nuestro país en materia comercial.

Explicó que desde que desde la entrada del Tratado de Libre Comercio, las exportaciones mexicanas crecieron al memos 8 veces más; agregó que en 1994 las exportaciones petroleras eran de alrededor del 80 por ciento de las exportaciones y hoy en día representan menos del 8 por ciento.

Ello dijo muestra que el país, se despretrolizo, lo cual mostro que el TLCAN tuvo sus bondades y hora con esta renegociación, puede ser una oportunidad para que los sectores rezagados se puedan incorporar al mismo, por lo que se espera que este acuerdo no cierre oportunidades para México.

Por ultimo dijo que le parece bien que el gobierno mexicano quiera concluir esta renegociación antes del 2018 para no contaminar el mismo con el proceso electoral.