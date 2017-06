Por Jesús Lemus/Puebla

Rumbo a las elecciones de 2018, debe existir mesura de quienes aspiran a un cargo de elección popular, sentenció la Secretaria General del PAN, Martha Erika Alonso Hidalgo, quien aclaró que nadie puede afirmar que aparecerá en las boletas el otro año.

En el encuentro con los medios de comunicación, puntualizó que todavía no son los tiempos para definir quienes serán los candidatos a un cargo de representación popular, toda vez que lo primero es reforzar las estructuras del partido y luego construir un proyecto ciudadano.

Añadió que sería aventurado hablar de procesos internos, cuando ni siquiera arranca el proceso local que derivará en elegir 26 diputados, 217 presidencias municipales y el nuevo gobernador del estado.

Mencionó que Acción Nacional también está trabajando en el empoderamiento de la mujer, ya que para el otro año, el 50 por ciento de las candidaturas serán para este sector de la población.

Respecto alguna aspiración política para aparecer en las boletas electorales y más cuando hay versiones que la señalan como posible candidata a la gubernatura, Hidalgo Alonso dijo que jamás ha expresado interés de competir por un cargo público, ni mucho menos, reiteró, son los tiempos para hacerlo.

“Si estoy pidiendo mesura a todos los interesados, creo que ello aplicaría en su momento para mi, dejando en claro que hasta el momento no he dicho que deseo contender en 2018. Trabajaremos para que a finales de este año y principios del otro, más o menos tener los perfiles que participarían por los diversos cargos públicos”, menciono.