Por Patricia Moreno Sánchez

Horacio Peredo Elguero presidente de la Camara Nacional de la Industria de la Cámara de la Trasformación (CNACINTRA) recomienda a sus afiliados mesura ante la amenaza del presidente de los Estados Unidos; Donald Trump de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Explico que la fecha no se ha presentado ningún obstáculo para las exportaciones de mercancía poblana hacía la Unión Americana, y se continua la operatividad normal.

“CANACINTRA continua trabajando, no ha habido modificaciones al TLACN, si hay mesura y tratamos de no crear incertidumbre”

Agregó que mientras no exista un documento firmado por el mandatario estadounidense con respecto a la cancelación del Tratado de Libre Comercio, se continuará operando para mantener el comercio.

No obstante agrego que donde se ha registrado una baja es en la comercialización de producto mexicanos en los Estados Unidos, de hasta un 60 por ciento. Refirió que esto obedece se estima a la falta de recursos y a que los connacionales por temor a ser deportados evitan salir y con ello no compran.

Por último señaló que se debe iniciar hacer contactos con países de Centroamérica y América Latina para diversificar el comercio con otros mercados.