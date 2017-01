EL cantante Melendi no hace más que demostrar que está en el mejor momento de su carrera, de la mano de Sony Music.

Su más reciente álbum, “Quítate las gafas”, consigue ser uno de los discos más escuchados de 2016 en España.

Es el No. 1 en las listas de popularidad durante tres semanas consecutivas y logra Certificación de “Doble Disco de Platino” en su país.

En 2017, llevará su exitoso show a los escenarios de una increíble gira, que arrancará en febrero en Ecuador, y que lo llevará a México, Estados Unidos (Houston, Miami, Los Ángeles, Boston) y Chile.

El pasado 9 de enero, Melendi dio a conocer su segundo sencillo “La casa no es igual”, un tema de desamor que goza de una poderosa letra y una muy bella melodía.

¡Tras los éxitos de 2016, la gira Quítate las gafas promete ser de las más potentes de 2017!, esperando en su tour pueda incluir Puebla.

Cabe señalar que en México, se presentará el próximo 11 de marzo en el Pepsi Center de la CDMX, ¡los boletos ya están a la venta!.