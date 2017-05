Dulce Gómez

El presidente auxiliar de San Miguel Canoa, Raúl Pérez Velázquez, solicitó la intervención del Ayuntamiento de Puebla para agilizar el mejoramiento de instituciones educativas, la instalación de electrificación y otras obras públicas en su comunidad.

Durante la mañana de ayer, el alcalde subalterno acudió al Palacio Municipal, a fin de buscar al edil Luis Banck Serrato y hablarle sobre el tema, empero no recibió respuesta alguna.

Por ello, en entrevista advirtió que en caso de que el Gobierno Municipal no realice obras públicas en beneficio de los habitantes de San Miguel Canoa, habrá movilizaciones y cierre de calles.

Raúl Pérez evidenció que las autoridades municipales únicamente lo han traído de “vuelta en vuelta”, desde hace varios meses y sin que hasta el momento haya una respuesta a sus demandas.

“Desde que asumí la presidencia me han traído de vueltas y vueltas. Hay obras que están pendientes y es mañana y mañana y nunca llega ese día. Yo hace varios meses hablé con el presidente municipal y quedamos en trabajar, pero su palabra hasta ahorita no se ha cumplido. Entonces, venimos una comisión para tener una respuesta”, expresó.

Recordó que el munícipe en su momento se comprometió a efectuar mejoras, y por ello nuevamente solicitó su intervención.

“Desde que asumí la presidencia me han traído de vueltas y vueltas. Hay obras que están pendientes y es mañana y mañana y nunca llega ese día. Yo hace varios meses hablé con el presidente municipal y quedamos en trabajar, pero su palabra hasta ahorita no se ha cumplido. Entonces, venimos una comisión para tener una respuesta”, dijo.

Es importante recordar que Pérez Velázquez fue puesto en libertad en diciembre de 2015, tras permanecer en prisión 14 meses.