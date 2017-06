Por Patricia Moreno Sánchez

El priista Juan Carlos Lastiri aseguró que se mantiene en la contienda para buscar la candidatura de su partido, el Revolucionario Institucional, para contender por la gubernatura estatal en el 2018.

Al mismo tiempo afirmó que nadie le llamó la atención por un supuesto destape adelantado, que llevaría a cabo en días pasadas.

“Nadie me llamó la atención, nadie me dijo que se baje, sino no me he subido a nada.”

Agregó que el próximo 18 de junio se realizará el evento programado en el cual se solicitará formalmente al Comité Directivo Nacional del PRI que sea mediante la consulta a la base como se elija al candidato del Tricolor ala gubernatura de Puebla para el próximo año.

Con ello se pretende crear un movimiento en pro de generar inclusión y apertura al interior del partido.” Hemos expresado en que no coincidimos en que el partido este pasivo, callado y cabizbajo”.

Agregó que se requiere un partido que este a la altura de lo que la gente, la militancia quiere, y de la alternancia que demanda la sociedad.

Especificó que esperará los tiempos institucionales, en tanto generaran este movimiento para la democracia interna que no tiene otro camino que la consulta a la base.

Con respecto al destape del senador Ricardo Urzúa Rivera, para buscar la candidatura del mismo PRI a la gubernatura estatal, Lastiri Quiroz dijo que le parece muy bien. Agregó que es un excelente senador y un buen amigo que tiene todo el derecho de buscar contender.

“Bienvenido, en el PRI hay un buen número de hombres y mujeres que pueden contender por esta candidatura, yo creo que la mejor forma es como elegir al candidato”

Indicó que esta consulta se abriría a la población abierta.