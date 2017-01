Por Patricia Moreno Sánchez

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) incrementa las medidas de austeridad ante los impactos del alza de gasolina, reveló el delegado Enrique Doger Guerrero.

Explicó que se aplica un esquema de ahorro permanente y los recursos se orientan a mejorar la calidad y calidez de los servicios de los derechohabientes, no obstante se están aplicando otras medidas de austeridad.

Agregó que el gasto de gasolina solo se utiliza para las ambulancias y no hay recursos para viáticos.

Aseguró que no habrá despidos de personal, sin embargo no se abrirán nuevas plazas salvo en bases a las necesidades de la institución, al recordar que en base a las jubilaciones se contrata personal.

En el caso de especialistas se buscará una mayor contratación para atender las necesidades de los derechohabientes.

ENTREGA RECONOCIMIENTO A ENFERMERAS

El delegado Enrique Doger Guerrero afirmó que este sector de personal es un orgullo para el instituto por la labor tan loable que desempeñan al ser las únicas enfermeras que aciden a las comunidades más apartadas de la entidad para brindar servicios a las poblaciones más necesitadas.

Agregó que el personal de IMSS Prospera junto con el Régimen Ordinario hacen posible la mejora de la salud de los más un millón 200 mil derechohabientes, además de la población abierta que recibe atención médica.

En este mismo escenario hizo un reconocimiento a la licenciada Elizabeth López Calderón del Hospital Regional del Seco quien fue la única enfermera del programa de IMSS-Prospera a nivel nacional que recibió un reconocimiento en este nivel.

Al mismo tiempo se ofreció un reconocimiento a doctora Itzel Gutiérrez Gabriel que recibió un reconocimiento a nivel nacional por ser la mejor calificada del Régimen Ordinario.