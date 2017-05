Por Patricia Moreno Sánchez

Con la finalidad de combatir la pobreza y marginación que orilla a las familias a vincularse con la delincuencia organizada, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) reforzará los programas sociales, informó el delegado Juan Manuel Vega Rayet

Explicó que se buscará que crezcan los padrones para apoyar a las familias vulnerables en estas comunidades. Adelantó que ya se está trabajando con el gobierno estatal para trabajar de forma coordinada y conoce como podrán SEDESOL incidir en esta zona.

Especificó que en esta zona existen beneficiaros de los diversos programas de Prospera, de 65 y MAS, de Estancias Infantiles entre otros, agregó que la delegación buscará e invitará a personas a que se integren a estos padrones de beneficiarios.

Al mismo tiempo, aclaró qué no hay reubicación de estancias infantiles en la zona del Triángulo Rojo, aclaró que las guardería de SEDESOL, se encuentran en las cabeceras municipales y no corren riesgos, no obstante dijo que se reforzará la capacitación a los responsables y educadoras de las mismas.

BANCK DEBE CUMPLIR PERIODO COMO ALCALDE

En el tema político afirmó que Luis Banck está en libertad de aspirar a un puesto de elección popular, lo anterior luego de que el alcalde inició giras al interior de estado para promocionar el turismo de la capital, lo cual fue señalado como actos promoción proselitista rumbo al 2018.

Vega rayet indicó que el presidente municipal de Puebla debe cumplir con el puesto de presidente municipal que le confiaron y evitar proselitismo.