Por Jesús Lemus/Puebla

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre permitir en Puebla los matrimonios entre parejas del mismo sexo “no debe polarizar a la sociedad” y; por el contrario, se revisará bajo qué criterios viene el dictamen del máximo tribunal del país, dijo el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Jorge Aguilar Chedraui.

El también coordinador de los diputados locales del PAN, puntualizó que se debe esperar a que llegue al Congreso del Estado de Puebla, el dictamen de la SCJN para conocer los criterios sobre el asunto del Código Civil donde se establece que no debe estipularse que un matrimonio solo es entre un hombre y mujer únicamente.

Dijo que dicho dictamen y que insistió, todavía no conoce, podría estipular que el artículo 294 del Código Civil del Estado de Puebla -que fija que el matrimonio solamente es entre una mujer y hombre-, quede invalido en su totalidad.

O en su defecto, dijo, que los ministros hayan solicitado que haya una reforma al Código Civil para establecer criterios sobre contratos conyugales entre las personas sin importar sus preferencias sexuales.

En caso de que sea el segundo escenario, sentenció que se buscará el consenso de todas las mayorías para establecer criterios sobre los matrimonios entre parejas del mismo sexo en el estado de Puebla.

Sin embargo, desde su punto de vista, las mayorías en Puebla y que están representadas por los legisladores, estarán en contra de legislar para que en la entidad haya bodas entre parejas del mismo género.

Sin embargo, también insistió que las mayorías se construyen y no descartó que dicho tema sea abordado con seriedad en las siguientes semanas por el Congreso del Estado, donde se llegue a un acuerdo en especifico sobre este particular.

“Las leyes se construyen con una mayoría, llama la atención que el titular de la comisión de los Derechos Humanos en el Congreso del Estado, tampoco apoye este tema. Solo digo que no debemos politizar este tema y el día de mañana haya marchas a favor o en contra del dictamen de la suprema corte”, finalizó.