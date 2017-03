• El occiso fue privado de la vida en la vía pública, presentaba un impacto de bala en la cabeza.

Odilón Larios Nava.- Con un plomazo en la cabeza fue privado de la vida un hombre de 40 años de edad, en una comunidad del municipio de Huaquechula. Fue la esposa del finado quien realizó el reconocimiento del cuerpo.

Fue por la madrugada del jueves cuando los paramédicos fueron alertados para que acudieran a atender a un lesionado en la junta auxiliar de Morelos Matlala, en Huaquechula, en donde les reportaron una persona con una lesión en la cabeza.

Al llegar los técnicos en urgencias médicas de aquella región del estado, la puerta de acceso a la mixteca poblana, se percataron que el masculino no tenía signos vitales, por lo que permitieron que los policías del citado municipio resguardaran la zona.

Minutos después llegó la esposa quien mencionó desconocer qué fue lo que ocurrió, pero reconoció al occiso como Eduardo Robles, quien contaba con 40 años de edad.

Los agentes ministeriales de Atlixco llevaron a cabo el levantamiento del cadáver y la recolección de indicios. Iniciaron la carpeta de investigación, aunque no hubo datos de la mecánica del hechos, no descarta que el móvil haya sido un ajuste de cuentas entre vándalos de aquella comunidad.

Cabe señalar que el vandalismo es uno de los mayores problemas de seguridad en la región de Atlixco y sus alrededores, fenómeno exacerbado por el gran número de migrantes que regresan de Estados Unidos con aprendizajes de las bandas que proliferan en Los Ángeles y zonas de Nueva York.