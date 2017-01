• En esa comunidad de san Andrés Cholula se celebró la feria; no se descarta que el móvil haya sido una riña.

Odilón Larios Nava.- La mañana de este domingo los vecinos de san Luis Tehuiloyocan, en san Andrés Cholula, hallaron un cadáver semicalcinado. Se trata de un hombre que se encuentra en calidad de desconocido. Es un varón de entre 20 a 25 años de edad.

Cuando algunos de los vecinos salieron de sus domicilios se percataron de un cuerpo semicalcinado. Las partes del cadáver que no fueron alcanzadas por el fuego, como las piernas, tienen restos de un pantalón café claro y calcetines color azul marino.

El cuerpo presenta quemaduras – calcinado – desde la ingle a la cabeza. Por ello se encuentra en calidad de desconocido ante las autoridades y no se aprecian sus características físicas.

El cadáver se encontró en un paraje ubicado en Camino a Los Reyes Tlanechicolpan y privada Hidalgo en san Luis Tehuiloyocan. Estaba boca arriba y hay indicios que indican que le prendieron fuego haciendo una fogata con zacate de milpas, por ello el cuerpo no ardió más.

Aunque será por medio de la necropsia de ley que se confirme la causa de muerte, a simple vista algunos testigos dijeron haber observado ciertos golpes en la cabeza, por lo que no descartan que haya sido privado de la vida de esa forma con algún objeto contuso. Pero será la necropsia la que informe de la causa real del fallecimiento.

Vecinos de esa zona indicaron que el sábado se celebró la fiesta de Tehuiloyocan, por lo que no descartan que haya sido asesinado durante una riña.

También dijeron que escucharon ruidos por la madrugada y que se percataron de la fogata, pero creyeron que sólo era zacate lo que se quemaba. Al amanecer y pasar por el lugar notaron que se trataba de un cuerpo humano.

Personal de la policía municipal de san Andrés Cholula acudió para resguardar el cadáver, mientras que los agentes estatales de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) con el apoyo de peritos del Instituto de Ciencias Forenses, llevaron a cabo el levantamiento del cadáver y la recolección de indicios.

Las autoridades esperan que una vez que sea identificado sus deudos aporten información sobre la posible línea de investigación en este homicidio.