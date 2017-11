• El cadáver presentaba lesiones de arma blanca, lo fueron a tirar a un predio baldío, entre las hierbas crecidas.

Odilón Larios Nava.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevaron a cabo el levantamiento de cadáver de un hombre que murió por diversas puñaladas que le causaron en el cuerpo. El lugar de intervención fue en la 147 Ponente esquina con 21 Sur, al sur de la ciudad de Puebla.

Este jueves cerca de las cuatro de la tarde el 911 recibió una llamada que indicaba que un hombre se encontraba tendido y aparentemente sin vida en el predio baldío ubicado en dicha dirección.

Policías del Sector 6 de la policía municipal a bordo de la patrulla P-236, acudieron y confirmaron el reporte ciudadano. Los técnicos en urgencias médicas de SUMA, confirmaron que el varón ya no tenía signos de vida y que presentaba diversas lesiones inferidas con arma blanca.

La Agencia de Investigación de Homicidios de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento del cadáver. El hombre quedó en calidad de desconocido pues no portaba identificaciones y los curiosos dijeron no saber quién era.