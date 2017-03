Por Jesús Lemus/Puebla

En los siguientes días se reforzará el plantón indefinido frente al Congreso del Estado de Puebla, luego de que no han recibido respuesta para destituir al presidente municipal de Jolalpan, Antonio Javana García.

Así lo manifestó la síndico municipal del ayuntamiento, luego de puntualizar que se han cumplido 13 días desde su llegada al Congreso y es la hora, que la Secretaría General de Gobierno (SGG), no les brinda una respuesta ante sus demandas.

Señaló que ante la falta de sensibilidad de los legisladores, hará acto de presencia un número mayor de habitantes para incrementar sus protestas, con la finalidad de exigir a los diputados asuman su responsabilidad y revoquen el mandato al edil.

Vargas Ríos adelantó que los regidores de este municipio en próximos días se presentarán en el Congreso de la Unión para solicitar la intervención de los legisladores federales y que puedan lograr que Javana García sea destituido por los diversos delitos que ha cometido durante su gestión.

Es importante recordar que el munícipe es acusado de desviar recursos públicos, además de que no ha pagado el salario de los regidores del ayuntamiento, lo que deriva en tener cerrada la presidencia municipal desde hace 14 meses.