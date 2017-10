+ Durante la Cuarta Reunión Anual del Colegio Mexicano para la Investigación del Cáncer, expertos hablan sobre los avances de investigación en torno a este padecimiento

Más del 90 por ciento de las muertes por cáncer de mama se deben a la metástasis, un proceso complejo mediante el cual las células del tumor primario invaden tejidos u órganos secundarios, lo que ocasiona que las estrategias terapéuticas, como quimioterapia y radioterapias, no funcionen en muchas ocasiones y el pronóstico de vida sea muy pobre para el paciente, explicó Eduardo Monjaraz Guzmán, director del Instituto de Fisiología de la BUAP.

En el Laboratorio de Neuroendocrinología de esta unidad académica, los investigadores llevan a cabo un estudio que consiste en describir las bases moleculares de la metástasis en este tipo de cáncer.

“Estudiamos un fenómeno que se llama Transición Epitelio Mesénquima, en el que la célula se despega y adquiere la capacidad no sólo de moverse, sino de liberar ciertas proteínas a nivel extra celular, que le abrirán camino para ingresar a vasos sanguíneos y linfáticos, y así llegar a otros tejidos”, explicó.

Afirmó que al entender qué es lo que está pasando en ese microambiente tumoral y qué señal se está generando para facilitar la Transición Epitelio Mesénquima, se podría establecer algún blanco terapéutico o farmacológico, que permita inhibir esa capacidad metastásica.

“Eso no va a curar el cáncer porque el tumor primario seguirá ahí, pero sí detendría la transición y facilitaría que las demás estrategias terapéuticas, como la quimioterapia, radioterapia y tratamientos hormonales, tuvieran tiempo suficiente para ser trabajados y así mejorar la calidad y el pronóstico de vida de los pacientes”, aseveró.