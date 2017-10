Por Patricia Moreno Sánchez

En los Estados Unidos se registra más de un millón de Dreamers, corren el riesgo de ser deportados tras la cancelación del programa migratorio Daca informó Pedro Romo presidente de la Unión de Poblanos en el Exterior.

No obstante indicó que se tiene confianza que se implemente otro programa migratorio para que beneficie a los jóvenes que están en esta problemática.

El líder migrante agregó que estos jóvenes que llegaron cuando eran pequeños con sus padres, las autoridades estadounidenses los reconoció legalmente por lo que no les puede retirar sus derechos.

“Si los aceptaron legalmente no los pueden desconocer, ahora simplemente deportarlos”.

Refirió que afortunadamente los Demócrata y Republicanos ya están trabando para buscar una solución para este tema.

Agregó que en caso de ser necesario las organizaciones de migrantes están dispuestos a ayudar a estos jóvenes.

Por último comentó que la persecución contra los migrantes se mantiene de forma moderada, sin embargo aseguró que los migrantes que no se involucran en situaciones de inseguridad no tiene mayor problema.