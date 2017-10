Por Jesús Lemus/Puebla

Rumbo al diseño del paquete presupuestal del Congreso del Estado de Puebla, el líder de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo, Jorge Aguilar Chedraui, dijo que no habrá aumentos a la dieta de los legisladores, además de que se mantendrá el mismo recurso para 2018 equivalente a 145 millones 071 mil 987 pesos.

En entrevista, el coordinador de los diputados locales del PAN, indicó que dicho acuerdo se estableció entre las fracciones parlamentarias que pertenecen a la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

Jorge Aguilar Chedraui también mencionó que el presupuesto de la Auditoría Superior del Estado (ASE), se mantendrá en la misma cantidad de recursos público y que asciende en este caso a 157 millones 376 mil 219 pesos.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo, indicó que los acuerdos forman parte de las medidas austeras para 2018, que consiste en no aumentar recursos públicos y garantizar el cumplimiento de todas las tareas legislativas.

“Solamente se contemplan incremento en recursos para personal de base y me imagino que algunos servicios que se pagan de manera anual. No hay incremento de dietas de los legisladores y tampoco en funcionarios de primer nivel, ello se tomó como acuerdo en la Junta de Gobierno y Coordinación Política”.

Cabe señalar que entre el presupuesto del Congreso del Estado y Auditoría Superior del Estado, el recursos que se utilizará para 2018 será de un total de 299 millones 448 mil 206 pesos.